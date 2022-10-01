Энергодар, Запорожская область, 1 октября 2022, 15:12 — REGNUM ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города Энергодар. Об этом 1 октября сообщают власти города.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России: новый этап — все новости»
«ВСУ снова обстреливают Энергодар — в районе прибрежной линии города было слышно 13 взрывов», — отмечается в сообщении.
Киевские боевики продолжают провокации на Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы, сообщили накануне в Министерстве обороны РФ.
В Минобороны добавили, что киевская артиллерия накануне наносила удары по жилым кварталам прилегающего к ЗАЭС города Энергодара.
Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ: ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС