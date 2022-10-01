Энергодар, Запорожская область, 1 октября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города Энергодар. Об этом 1 октября сообщают власти города.

Федя Кузнецов Энергодар

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«ВСУ снова обстреливают Энергодар — в районе прибрежной линии города было слышно 13 взрывов», — отмечается в сообщении.

Киевские боевики продолжают провокации на Запорожской АЭС для создания угрозы техногенной катастрофы, сообщили накануне в Министерстве обороны РФ.

В Минобороны добавили, что киевская артиллерия накануне наносила удары по жилым кварталам прилегающего к ЗАЭС города Энергодара.