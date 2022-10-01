Красный Лиман, ДНР, 1 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. На данный момент дорога на Сватово из Красного Лимана фактически блокирована. Об этом 1 октября сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Дорога на Сватово из Красного Лимана на этот момент фактически блокирована. Бои в Тернах, в тот район отрабатывает наша артиллерия. Дорога на Кременную пока остаётся, но на нее выходят ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — ред.)», — написал он в своём сообщении.

Также военкор указал, что артиллерия 2-го корпуса бьет по колоннам ВСУ, которые идут из Северска в сторону Торского, и добавил, что замечена техника, которая из-под Белогоровки может выйти на Кременную, чтобы отрезать и Лиман, и Торское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ продолжают обстрел Донецка и Макеевки.