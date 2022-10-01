Москва, , 15:03 — REGNUM Средняя высота орбиты Международной космической станции увеличена на 2,4 км в результате корректирующего манёвра. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС Nasa.gov

Коррекция орбиты проводилась с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20», состыкованного со служебным модулем «Звезда» российского сегмента станции. Двигатели были запущены 1 октября в 14:05 мск.

Работа двигателей продолжалась 719,5 секунды. После осуществления манёвра средняя высота орбиты выросла до 417,6 км.

Коррекция орбиты проведена в рамках подготовки к прибытию грузового корабля «Прогресс МС-21». Планируется, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с эти кораблём будет запущена с космодрома «Байконур» 26 октября 2022 года.

За всё время эксплуатации МКС выполнено 326 манёвров по коррекции орбиты. В 175 случаях использовались двигатели кораблей серии «Прогресс».

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