Донецк, , 15:03 — REGNUM Журналист RuBaltic Алексей Ильяшевич погиб в боях под Авдеевкой. Об этом 1 октября сообщил главный редактор Александр Носович на сайте издания.

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По его словам, Ильяшевич — уроженец Енакиево в ДНР. В 2014 г. окончил школу и поступил в Харьковский университет, но спустя год вернулся в республику.

«Леша понял, что в этой войне он на стороне ДНР и России, и предпочел учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета», — отметил Носович.

Ильяшевич вступил добровольцем в Народную милицию ДНР и отправился на передовую.