Париж, , 15:00 — REGNUM Руководство парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» работает над продлением контракта с 35-летним атакующим полузащитником сборной Аргентины Лионелем Месси. Об этом 1 октября сообщает журналист Николо Скира.

Лионель Месси Fifa.com

По информации источника, в «ПСЖ» довольны выступлением Месси в текущем сезоне и готовы предложить аргентинцу двухлетнее соглашение до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на один год.

В текущем сезоне на счету Лионеля Месси 14 (6+8) очков по системе гол+пас в 11-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах (Суперкубок Франции, Лига 1, Лига чемпионов УЕФА).

Ранее сообщалось, что 35-летний полузащитник пока не намерен продлевать контракт с «ПСЖ» и планирует принять решение о своем будущем после завершения сезона.