Москва, , 14:55 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник «Спартака» и сборной Люксембурга по футболу Кристофер Мартинс Перейра, восстанавливающий от травмы, полученно1 в матче с «Зенитом», вернется в общую группу московского клуба после зимней паузы.

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«Мое здоровье сейчас намного лучше. После зимней паузы уже буду тренироваться с командой», — цитирует Мартинса издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кристофер Мартинс Перейра принял участие в восьми турах Мир Российской Премьер-лиги 2022\23, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

За «Спартак» Мартинс Перейра выступает с 31 января 2022 года после перехода из «Янг Бойз» на правах аренды. Летом 2022 года «красно-белые» выкупили люксембуржца за 6,4 миллиона евро.