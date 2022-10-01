1 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что киевский режим несвоевременно подает заявку на принятие в Североатлантический альянс.

Мирослава Романенко, , 15:27 — REGNUM Киевский режим несвоевременно подает заявку на принятие в Североатлантический альянс. Об этом заявил 30 сентября помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Киприан Майерник. Клоун (фрагмент). 1939 г.

По словам американского чиновника, лучшая поддержка киевского режима на данный момент — это практическая поддержка «на земле».

«А процесс в Брюсселе следует предпринять в другое время», — добавил он, отметив, что Штаты и далее поддерживают политику «открытых дверей» в НАТО.

Салливан подчеркнул, что для принятия новых членов в военный блок необходимо, чтобы решение об этом согласовали все страны, входящие в НАТО.

Заявление Салливана обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения напомнили о том, что НАТО и ранее отказывалось принимать киевский режим в свой состав. Иные также считают, что НАТО и не нужно принимать Киев в альянс, ведь военный блок и так использует киевский режим по своему усмотрению. Были и те, кто считает, что территория б. УССР будет принята в НАТО «по частям», — например, те территории, которые захватит Польша, войдут в НАТО.

«В лучшие дни [киевскому режиму] НАТО не светило, а теперь точно», — написал Юрий.

«НАТО пытается использовать [киевский режим] с максимальной выгодой для себя, с минимальными потерями. Это идеально — иметь 100% влияние на руководство и при этом не нести никакой ответственности (5 ст. Устава)…» — прокомментировал Alexander.

«С Грузией когда-то также было — тоже пихнули их под нас, говоря, что помогут, а в итоге кинули. А [киевский режим] истории не знает, поэтому идут по граблям, но вот только тут всё будет иначе, чем с Грузией. Грузия-то теперь живёт, а вот [киевский режим] превратится в Окраину РФ», — добавила Анастасия.

«Хозяева не разрешают…» — пишет Дмитрий Валерьевич.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«[Жители бывш. УССР], что с вашими благородными светлыми лицами?» — иронизирует Yuliya S.

«Чего и следовало ожидать. Собака против медведя не пойдет. Закон самосохранения», — написала Елена.

«[Киевский режим] такими темпами вступит в НАТО только посмертно», — добавил один из участников обсуждения.

«Весь Белый дом на «Миротворец»! Зрадники (предатели — М. Р.)», — шутит Нина.

«Зато как пафосно Зеленский подписывал бумажку, будто был уверен, что НАТО не кинет», — заметил Маркус.

«Приходите завтра, сегодня у НАТО не приемный день», — с сарказмом комментирует «Гайка».

«Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются. Нам надо посоветоваться с товарищами, зайдите на недельке…» — с юмором процитировала Татьяна фрагмент из фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Так [бывш. УССР] США и не нужна, точнее люди, живущие там. США как саранча, — съедят… и не подавятся», — отреагировала Инна.

«Не пойму, для чего вообще вся эта пафосная клоунада нужна была? В Киеве вроде все свои действия с Вашингтоном согласовывают или хозяева всё-таки решили публично показать Зеленскому его место?» — задалась вопросом Дарья.

«Естественно, в НАТО же принимают страну не для того, чтобы за неё воевать!» — написал S. B.

«А какое начало было… дрожащая рука что-то там нервно царапает на бумажке… а тут бац… и не время…» — смеется Наталья.

«Ну куда ты, Зеля, вперёд паровоза-то. Будет окраина в НАТО, только не вся сразу, а по частям, то есть в составе Польши, Венгрии и т.д. Только вот окраины уже не будет», — подытожил alexus.