Рим, , 14:50 — REGNUM Российская компания «Газпром» не сможет с 1 октября поставлять газ в Италию через территорию Австрии. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба итальянской нефтегазовой группы Eni.

Газ Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Газпром сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка через Австрию невозможна. Поэтому сегодня поставки российского газа для Eni через пропускной пункт в Тарвизио будут на нуле», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также итальянская компании пообещала сообщить в случае возобновления поставок российского газа в Италию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за продолжающегося увеличения цен на энергоносители инфляция в странах еврозоны возросла до рекордных 10% в годовом выражении.