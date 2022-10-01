Саранск, , 14:47 — REGNUM Только денацификация и демилитаризация территорий бывш. УССР может принести мир и развитие миллионам людей, которые долгие годы ждут освобождения и всё еще находятся под властью хунты Зеленского. Такое мнение высказал председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»), представляющий в нижней палате российского парламента интересы Мордовии.

Депутат Госдумы Василий Пискарёв t. me/vasilii_piskarev

«Подписанные в Кремле договоры полностью соответствуют нормам международного права. Люди, проголосовавшие за воссоединение с Россией, выразили свою волю самым демократическим способом, и это решение не может подвергаться сомнению или пересмотру по мановению из-за океана. Волеизъявление людей — это не разменная монета», — написал парламентарий в своем telegram-канале.

Он полагает, что сегодня все жители России стали свидетелями и участниками события, которое войдет в учебники истории и поможет наладить жизнь миллионов соотечественников в республиках Донбасса, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, которые с подписанием договоров о воссоединении с РФ возвращаются на Родину.

«Результаты референдумов убедительно показали, что именно вместе с Россией и в составе России население этих исторических русских земель видит свое будущее. Быть в составе России для них — значит перестать бояться за жизнь своих детей, иметь возможность говорить и учиться на родном языке, и просто жить и работать в мирных условиях», — уверен Пискарёв.

Также он считает, что сегодняшние события в очередной раз доказывают несостоятельность бандеровского киевского режима.

«Его фундаментом вот уже три десятилетия остается пещерный национализм, дискриминация русских и других национальностей, и просто уничтожение своего населения, оголтелое разворовывание национальных богатств, — и это совсем не то, за что воевали наши отцы и деды», — заключил депутат.

ИА REGNUM напоминает, накануне в Кремле президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договор о воссоединении. В митинге-концерте на Красной площади в Москве в поддержку этого решения приняли участие около 180 тыс. человек.