Донецк, , 14:44 — REGNUM ВСУ продолжают обстрел Донецка и Макеевки. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России: новый этап — все новости»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:27 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️14:35 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за 10 минут ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 11 снарядов.

Читайте ранее в этом сюжете: За 10 минут ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 11 снарядов