Москва, 1 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Российских композиторов, солистов и дирижёров поздравила с Международным днём музыки министр культуры РФ Ольга Любимова 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Любимова отметила, что в 2022 году в России прошло несколько ярких музыкальных событий. Особо министр выделила первый Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова.

Глава Минкультуры добавила, что в этом году также празднуется столетие отечественного джаза. Это направление в отечественной музыке ведёт свою историю с концерта «Первого в РСФСР эксцентрического оркестра — джаз-бенда», прошедшего в Москве 1 октября 1922 года.

«Желаю нашим композиторам, дирижёрам, солистам, музыкантам, преподавателям консерваторий, музыкальных училищ, школ — всем, кто любит, творит, создаёт музыку, — чтобы ваши впечатляющие профессиональные, управленческие и организационные навыки и далее воплощались в новых шедеврах и проектах», — поздравила министр.