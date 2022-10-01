Лондон, 1 октября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. 1 октября лондонский «Арсенал» в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», а стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Ли Беттс | Роберт Джонс | Джарред Джиллетт.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Бен Уайт, Габриэл, Вильям Салиба, Александр Зинченко, Томас Парти, Мартин Эдегор, Гранит Джака, Букайо Сака, Габриел Мартинелли, Габриэль Жезус.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Эмерсон, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро, Клеман Лангле, Иван Перишич, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Сон Хын Мин, Родриго Бентанкур, Ришарлисон, Харри Кейн.