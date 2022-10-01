Оренбург, 1 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. 1 октября в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Кирилл Венедиктов Георгий Мелкадзе

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Ассистенты главного судьи — Александр Кудрявцев и Арам Петросян. Резервный арбитр — Алексей Амелин.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Алексей Кеняйкин, Михаил Сиваков, Данила Хотулев, Матео Стаматов, Ренато Гойкович, Александр Эктов, Тимур Аюпов, Сесар Флорентин, Лукас Вера, Джимми Марин, Владимир Сычевой.

«Сочи»: Сослан Джанаев, Мусса Сиссако, Сергей Терехов, Артем Макарчук, Артем Мещанинов, Тимофей Маргасов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Владислав Сарвели, Жоазиньо, Георгий Мелкадзе.