Москва, , 14:32 — REGNUM Военнослужащие имеют право на освобождение от налога на имущество физлиц в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты; жилого дома, гаража или машино-места, иного помещения или сооружения, не используемого в предпринимательской деятельности. Об этом сообщили на портале «Объясняем.рф».

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"Льгота по налогу на имущество физлиц для военнослужащих установлена ст. 407 Налогового Кодекса РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору в отношении только одного объекта каждого вида», — отмечается в сообщении.

Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований.