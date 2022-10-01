Донецк, , 14:29 — REGNUM За 10 минут ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 11 снарядов. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:58 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 14:08 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️14:00 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Старомихайловку и Макеевку.

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