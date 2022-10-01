В Дагестане разработают алгоритм возвращения ошибочно мобилизованных
Махачкала, 1 октября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Дагестане создадут алгоритм возвращения граждан, которые ошибочно были призваны в рамках частичной мобилизации. Исправление ошибок власти региона намерены проводить совместно с прокуратурой, сообщил глава региона Сергей Меликов.
Он также сообщил, что для исправления ошибок на местах привлечены сотрудники управлений МВД, ФСБ, военкоматов. Как заверил Меликов, всех ошибочно призванных вернут домой, к семьям. В рамках мобилизации будут призваны только удовлетворяющие условиям граждан, заверил Меликов.
Ранее Меликов назвал причиной допущенных ошибок при частичной мобилизации непрофессиональную работу некоторых сотрудников военкоматов, допустивших ошибки при сверке данных находящихся в запасе граждан.