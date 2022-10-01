Донецк, 1 октября 2022, 14:25 — REGNUM Мирная жительница погибла в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом 1 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«ВСУ нанесли удар по жилому дому по улице Воздушной. В результате обстрела погибла женщина 1934 года рождения», — отмечается в сообщении.
Ранее штаб сообщал, что в результате обстрела Кировского района Донецка погиб мирный житель 1948 г. р.