Новосибирск, , 14:20 — REGNUM Розничная продажа алкоголя рядом с высшим военным командным училищем Новосибирска и пунктами предварительного сбора призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области, запрещена властями региона. Соответствующее постановление губернатора области Андрея Травникова 1 октября обнародовано на официальном интернет-портале правой информации.

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«Запретить розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории Новосибирской области на период проведения частичной мобилизации <…> на территориях, прилегающих к местам расположения пунктов предварительного сбора граждан военных комиссариатов — 300 м, федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирское высшее военное командное училище» Министерства обороны Российской Федерации (г. Новосибирск) — 1 тыс. м», — указывается в документе.

При этом известно, что Новосибирское высшее военное командное училище в Академгородке на время проведения призыва по частичной мобилизации стало частью-формирователем, принимаю мобилизованных на подготовку и из Новосибирской области, из других сибирских регионов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве заработал центр помощи семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан.