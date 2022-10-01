Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Лёгкая ракета-носитель Firefly Alpha успешно вывела несколько малых спутников на околоземную орбиту. Об этом сообщает портал Space.com.

Пуск ракеты SpaceX-Imagery

Ракета Alpha стартовала с космодрома на военно-воздушной базе Вандеберг (США, штат Калифорния) 1 октября в 10:01 мск. Через час после старта в компании сообщили, что ракета успешно вывела на орбиту несколько малых спутников.

В состав полезной нагрузки вошли экспериментальные американские спутники Serenity и TechEdSat-15. Также на орбиту был выведен модуль PicoBus компании Libre Space, содержащий пять микроспутников разработки испанских компаний.

Этот пуск стал второй миссией для ракеты Alpha, разрабатываемой частной компанией Firefly Aerospace. Первый испытательный запуск состоялся в сентябре 2021 года — тогда ракета не смогла вывести полезную нагрузку на орбиту из-за преждевременного отключения одного из двигателей первой ступени.

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