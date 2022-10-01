Москва, , 14:05 — REGNUM Масштабную панораму митинга-концерта на Красной площади в Москве по поводу воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей, который состоялся 30 сентября, создал проект «Гигарама».

Москвичи на митинге-концерте Дарья Антонова © ИА REGNUM

Созданную проектом панораму митинга-концерта можно повернуть на все 360 градусов и на ней запечатлены находившиеся на концерте зрители, сцена и сама полностью заполненная людьми Красная площадь с расположенными на ней зданиями и достопримечательностями.

Также создана панорам Васильевского спуска, где также жители России наблюдали на установленных телеэкранах за церемонией воссоединения республик Донбасса и освобождённых территорий б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вхождение в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей является восстановлением исторической справедливости.