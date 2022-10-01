Донецк, , 13:57 — REGNUM ВСУ обстреляли Старомихайловку и Макеевку. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:30 — н.п. Красногоровка — н.п. Старомихайловка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; ️13:45 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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