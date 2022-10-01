Киев, , 13:50 — REGNUM По словам главы правления НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко, киевский режим уже в следующем отопительном сезоне намерен полностью отказаться от использования газа для отопления и начать отопливаться биомассой и мусором. Его слова приводит 1 октября издание «Укринформ».

Мусор MikeBirdy

«К следующему отопительному сезону [Киев] планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии. Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор», — сказал он.

Также Витренко рассказал, что в данный момент в Житомире строят ТЭЦ, работающие на на биомассе и RDF (refuse derived fuel — твердое вторичное топливо, фактически бытовой мусор — ред.) и щепе, общая мощность которых будет составлять 50 мегаватт.

В то же время глава «Нафтогаза» добавил, что возглавляемой им компании якобы экономически выгоднее заниматься такими проектами, нежели осуществлять импорт газа даже на нынешний отопительный сезон.

«Мы привлекаем для этого средства от международных партнёров. Такие проекты помогают сделать так, чтобы в будущем вся энергетика была устойчивой. Мы также должны осознавать, насколько важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее, потому что при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов — 2-3 месяца», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее американское издание Politico сообщило, что заявления Владимира Зеленского на тему того, что киевский режим намерен подать заявление на ускоренное вступление в НАТО, стали неожиданностью для Соединённых Штатов.