Донецк, , 13:50 — REGNUM ВСУ выпустили по Зайцево и Озеряновке 30 снарядов. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:30 — н.п. Кирово — н.п. Зайцево: выпущено 5 снарядов из танка; ️12:48 — н.п. Новгородское — н.п. Озеряновка: выпущено 20 НАР (с применением авиации); ️13:20 — н.п. Кирово — н.п. Зайцево: выпущено 5 снарядов из танка», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами.

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