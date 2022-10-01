Нижний Новгород, , 13:46 — REGNUM «Мы все — свидетели исторического события. Сегодня Российская Федерация стала больше! ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вернулись домой», — прокомментировала подписание договоров о воссоединении с Россией депутат Госдумы Наталья Назарова («Единая Россия»), избранная от Нижегородской области.

Депутат Госдумы Наталья Назарова t. me/nazarovanatali52

По мнению парламентария, сейчас лишь юридически оформили то, что по факту случилось уже давно.

«Только мы все эти восемь лет поддерживали граждан, которые не хотели жить в злом и несправедливом государстве, а мечтали быть в обществе, где их права уважают, где их не притесняют, где дают говорить на родном языке», — написала Назарова в своем telegram-канале.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул одну важную вещь.

«Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами и сделает все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей», — заключила депутат.

ИА REGNUM напоминает, накануне глава государства в Москве подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о воссоединении с Россией. Ранее жители указанных регионов на референдумах приняли соответствующее решение.