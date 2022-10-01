Нижний Новгород, 1 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. «Мы все — свидетели исторического события. Сегодня Российская Федерация стала больше! ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вернулись домой», — прокомментировала подписание договоров о воссоединении с Россией депутат Госдумы Наталья Назарова («Единая Россия»), избранная от Нижегородской области.

t. me/nazarovanatali52 Депутат Госдумы Наталья Назарова

По мнению парламентария, сейчас лишь юридически оформили то, что по факту случилось уже давно.

«Только мы все эти восемь лет поддерживали граждан, которые не хотели жить в злом и несправедливом государстве, а мечтали быть в обществе, где их права уважают, где их не притесняют, где дают говорить на родном языке», — написала Назарова в своем telegram-канале.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин в своем обращении подчеркнул одну важную вещь.

«Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами и сделает все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей», — заключила депутат.

ИА REGNUM напоминает, накануне глава государства в Москве подписал с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о воссоединении с Россией. Ранее жители указанных регионов на референдумах приняли соответствующее решение.