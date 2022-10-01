Осло, 1 октября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Началась прокачка природного газа по газопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу, передает 1 октября польский оператор GAZ-System.

DS28 Baltic Pipe

«Сегодня в Польшу началась передача газа по газопроводу Baltic Pipe», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что сначала объем прокачки газа составит 62,4 млн куб. м в сутки.

Польское правительство заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ.