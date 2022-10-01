Москва, , 13:37 — REGNUM Возобновление сборки автомобилей семейства Lada Largus планируется до конца 2022 года. Об этом сообщил президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов в интервью журналу «За рулём».

Lada Largus Виталий Архиреев © ИА REGNUM

АвтоВАЗ приостановил производство весной 2022 года из-за сбоев в поставках комплектующих на фоне антироссийских санкций. Летом компании удалось запустить сборку Lada Granta, Niva Travel и Niva Legend.

Глава АвтоВАЗа рассказал, что сейчас в компании работают над запуском сборки автомобилей семейства Lada Largus. Он отметил, что уровень локализации производства этих авто составляет около 65%, что существенно ниже, чем у Lada Vesta.

«Надеюсь, нам удастся решить все вопросы по комплектующим — и мы поставим Largus на конвейер до конца текущего года», — заявил Соколов.

Он добавил, что автомобили этого семейства продолжат оснащаться подушками безопасности и АБС. Далее в компании планируют выпустить электрическую версию e-Largus. Ожидается, что эти авто будут востребованы в коммерческом секторе: в сфере доставки, в такси и каршеринге.

Сколов рассказал, что первый прототип e-Largus должен быть готов до конца 2022 года. Сборка установочной партии планируется на 2023 год.

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