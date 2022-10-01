Кишинёв, 1 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Председатель правления энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил о снижении цены на газ до $1031 за 1000 куб. м в октябре 2022 г.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«По предварительным расчётам, закупочная цена энергоносителя составит $1031 за 1000 куб. м», — отметил он в Telegram-канале.

Чебан добавил, что поставки газа в Молдавию объёмом в 5,7 млн куб. м в сутки идут в штатном режиме.

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о риске прекращения газоснабжения страны.