Москва, 1 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. С перегрузкой военкоматов связано решение о переносе осеннего призыва в Вооружённые силы (ВС) России на 1 ноября 2022 года. Об этом 1 октября рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель Кремля уточнил, что в результате этого получится развести потоки мобилизованных и призванных на срочную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, согласно которому в период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в ВС РФ будут призваны 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.