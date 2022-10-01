Донецк, , 13:15 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:00 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️13:00 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️13:02 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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