Киев, , 13:12 — REGNUM На заводе Baykar на территории б. УССР будут выпускать высотную дальнюю модель БПЛА Bayraktar Akıncı, которых нет на вооружении ВСУ. Об этом 1 октября заявил гендиректор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар.

Bayraktar TB2 Bayhaluk

«На заводе Baykar … будут собирать как имеющуюся модель дронов Bayraktar TB2, так и высотную дальнюю модель Bayraktar Akıncı, которую пока не поставляли [ВСУ]», — передает его слова Еspreso.tv.

Ранее посол в Турции Василий Боднар заявил, что Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на [территории б. УССР] и уже купила для этого земельный участок.