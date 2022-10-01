Бейрут, 1 октября 2022, 13:05 — REGNUM На причастность Соединённых Штатов к диверсиям на газопроводах «Северных потоках» «Северный поток — 2» намекнул дипломат КНР в Ливане Цао И. Он разместил соответствующую запись 1 октября на своей странице в одной из соцсетей.

Место разрушения газопровода «Северный поток»
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

На вложенной китайским дипломатом картинке группа людей отвечает на вопросы: «Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что уничтожит их? — США! — Кому выгодно уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы не имеем понятия!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия, Германия, Дания и Швеция могли бы провести расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», любое расследование без участия российской стороны повлечёт сомнения в его объективности.