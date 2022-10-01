Бейрут, 1 октября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. На причастность Соединённых Штатов к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» намекнул дипломат КНР в Ливане Цао И. Он разместил соответствующую запись 1 октября на своей странице в одной из соцсетей.

Цитата из видео «Северный поток, два взрыва. 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

На вложенной китайским дипломатом картинке группа людей отвечает на вопросы: «Кто ненавидит русские трубопроводы? — США! — Кто пытался помешать их строительству? — США! — Кто сказал, что уничтожит их? — США! — Кому выгодно уничтожение? — США! — Кто их уничтожил? — Мы не имеем понятия!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия, Германия, Дания и Швеция могли бы провести расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», любое расследование без участия российской стороны повлечёт сомнения в его объективности.