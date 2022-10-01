Донецк, , 13:04 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:46 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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