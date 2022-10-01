Вашингтон, 1 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания SpaceX изучают возможность запуска корабля Crew Dragon к космическому телескопу «Хаббл» для продления срока эксплуатации астрофизической обсерватории. Об этом сообщает портал SpaceNews.

NASA Hubble Space Telescope Телескоп «Хаббл»

Представители NASA на брифинге рассказали, что начали прорабатывать этот проект после обращения компании SpaceX. В основе предложения SpaceX лежит идея отправки корабля Crew Dragon для изменения орбиты космического телескопа.

«Хаббл» работает на околоземной орбите с 1990 года. За годы эксплуатации к телескопу было отправлено несколько пилотируемых миссий, в ходе которых астронавты заменяли выходящие из строя узлы и проводили ремонт обсерватории. Последняя из этих миссий состоялась в 2009 году — полёт проходил на корабле спейс шаттл «Атлантис».

Главной задачей новой миссии может стать изменение орбиты телескопа, высота которой постоянно сокращается из-за атмосферного сопротивления. В SpaceX предлагают использовать двигатели корабля Crew Dragon для подъёма высоты орбиты с 535 км до 600 км.

Руководитель проекта космического телескопа Хаббла в Центре космических полетов имени Годдарда Патрик Крауз заявил, что это позволит продлить срок работы телескопа на 15-20 лет. Проработка этого проекта займёт около шести месяцев.