В США предложили использовать корабль Dragon для ремонта телескопа «Хаббл»
Вашингтон, 1 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и американская компания SpaceX изучают возможность запуска корабля Crew Dragon к космическому телескопу «Хаббл» для продления срока эксплуатации астрофизической обсерватории. Об этом сообщает портал SpaceNews.
Представители NASA на брифинге рассказали, что начали прорабатывать этот проект после обращения компании SpaceX. В основе предложения SpaceX лежит идея отправки корабля Crew Dragon для изменения орбиты космического телескопа.
«Хаббл» работает на околоземной орбите с 1990 года. За годы эксплуатации к телескопу было отправлено несколько пилотируемых миссий, в ходе которых астронавты заменяли выходящие из строя узлы и проводили ремонт обсерватории. Последняя из этих миссий состоялась в 2009 году — полёт проходил на корабле спейс шаттл «Атлантис».
Главной задачей новой миссии может стать изменение орбиты телескопа, высота которой постоянно сокращается из-за атмосферного сопротивления. В SpaceX предлагают использовать двигатели корабля Crew Dragon для подъёма высоты орбиты с 535 км до 600 км.
Руководитель проекта космического телескопа Хаббла в Центре космических полетов имени Годдарда Патрик Крауз заявил, что это позволит продлить срок работы телескопа на 15-20 лет. Проработка этого проекта займёт около шести месяцев.