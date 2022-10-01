Анкара, , 13:02 — REGNUM В Турции назвали альтернативу поврежденным «Северным потокам» для Европы — по выгодным ценам поставлять газ она сможет только по Трансанатолийскому газопроводу (TNAP, проходит из Азербайджана через Турцию к греческой границе и является частью одобренного ЕС проекта «Южный газовый коридор»), передает 1 октября Türkiye.

Лишившись российского природного газа, который поставлялся по «Северному потоку» и «Северному потоку-2», Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Одним из вариантов для ЕС могут стать поставки СПГ из США морским транспортом, а также поставки газа по трубопроводам из Норвегии и Азербайджана. Первый вариант, отмечают в издании, обойдется намного дороже, чем трубный газ.

«Турция станет лучшей возможностью для Европы, которая ищет множество альтернатив, чтобы преодолеть газовый кризис и пережить зиму без ущерба», — отмечают в издании.