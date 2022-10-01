Москва, 1 октября 2022, 12:54 — REGNUM Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк прокомментировал угрозы Минфина США наказывать помощников России из третьих стран.

Минфин США на купюре 10 Долларов США
Минфин США на купюре 10 Долларов США

По его мнению, санкции в отношении третьих стран являются инструментом недобросовестной конкуренции.

«Это в корне меняет всю систему международных отношений, в том числе торгово-экономических отношений. Потому что США уже готовы вводить санкционные меры в отношении тех стран, которые на самом деле всего лишь хотят зарабатывать, создавать экономические цепочки с Россией», — отметил Данюк в разговоре с RT.

Он уверен, что такие заявления являются демонстрацией того, что «американцы считают себя всевластными, неким мировым жандармом».

Ранее Минфин США заявил, что будет «более агрессивно» исполнять санкционные полномочия в отношении РФ, под санкции могут подпасть те, кто оказывает поддержку российским гражданам и организациям.