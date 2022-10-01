Кызыл, , 12:52 — REGNUM В Туве заработал центр помощи семьям призванных в рамках частичной мобилизации граждан. В его работе принимают участие представители партий, общественных организаций и волонтёры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Центр помощи семьям мобилизованных в Туве Правительство Тувы

По словам министра труда и социальной политики республики Эдуарда Сандана, уже собрано около 500 продуктовых наборов, которые с 30 сентября начали развозить по районам.

«Каждая семья мобилизованного получит в общем 180 кг продуктового набора, куда входит мука, сахар, овощи, растительное масло, чай и другие продукты первой необходимости», — добавили в правительстве.

Кроме того, по линии минсельхоза семьи получат по одному барану, а также некоторые виды овощей. Мобилизованным фермерам помогут с сеном.

Отмечается, что в центр из районов стекается вся информация о семьях бойцов, которые нуждаются в помощи. Здесь также заработал колл-центр, куда может позвонить любой желающий.

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