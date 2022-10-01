Красногорск, , 12:50 — REGNUM Певица Алла Пугачёва выставила свой шестиэтажный особняк, т. н. «дом-замок» в деревне Грязь Московской области за один миллиард рублей. Об этом 1 октября сообщает телеграм-канал Mash.

Алла Пугачева Цитата из видео «Враг Народа! Час назад Алла Пугачева»

«Алла Пугачёва выставила на продажу свой легендарный замок в деревне Грязь — всего за миллиард рублей. Ради этого она и возвращалась в Россию. Плюс — забрать документы детей из школы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что певица хочет за указанный объект недвижимости 1 млрд рублей и потому ей будет непросто его продать, вследствие чего за домом временно присматривает её внук Никита Пресняков.

Кроме того, утверждается, что Пугачева в ходе своего последнего визита в замок потребовала у руководства элитной 1-й московской гимназии в Липках подготовить для неё личные дела, табели успеваемости, медкарты и сведения о грамотах и наградах детей для того, чтобы перевезти их в Израиль.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября стало известно, что певица Алла Пугачёва вновь покинула Россию.