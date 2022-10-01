Донецк, 1 октября 2022, 12:45 — REGNUM Мирный житель погиб в результате обстрела со стоны ВСУ Кировского района Донецка. Об этом 1 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«ВФУ убили мирного жителя в Кировском районе Донецка. Боевики нанесли удар по жилым кварталам Кировского района города. По улице Пинтера погиб мужчина 1948 года рождения», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что за полчаса ВСУ выпустили по ДНР 21 снаряд.
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