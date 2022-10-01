Донецк, , 12:41 — REGNUM ВСУ выпустили по Макеевке и Яковлевке 14 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:03 — н.п. Первомайское — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град»; ️12:15 — н.п. Первомайское — н.п. Яковлевка: выпущено 8 ракет из БМ-21 «Град»; ️12:20 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее за полчаса ВСУ выпустили по ДНР 21 снаряд.

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