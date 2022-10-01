Берлин, 1 октября 2022, 12:37 — REGNUM Как следует из обнародованного 30 сентября доклада федерального министерства окружающей среды ФРГ и немецкого федерального агентства по охране окружающей среды, причиной массовой гибели рыбы в реке Одер, которая произошла летом 2022 года, является «цветение водорослей».

Мертвая рыба
Мертвая рыба
Ajale

По утверждению германских ведомств, такая гипотеза является «наиболее правдоподобной». Также утверждается, что гибель рыбы, которая итак находилась в состоянии стресса из-за аномальной жары, произошла из-за образуемых водорослью Prymnesium parvum токсинов.

При этом эксперты из ФРГ, по словам министра окружающей среды Штеффи Лемке, «из-за недостатка доступной информации» не смогли объяснить причину необычно высокой концентрации соли в погибшей рыбе.

Также Лемке отметила, что в данный момент необходимо проанализировать нанесённый реке ущерб и заниматься восстановлением экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, о массовой гибели рыбы в Одере стало известно в середине августа, среди версий произошедшего было также отравление используемыми в сельском хозяйстве химикатами.