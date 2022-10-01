Симферополь, 1 октября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Вхождение в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей является восстановлением исторической справедливости. Об этом 1 октября заявил глава КрымаСергей Аксенов телеканалу «Звезда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксенов

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"Двигаемся вперед, уверен, это не последнее воссоединение», — отметил он, подчеркнув, что президент РФ Владимир Путин во время выступления в Кремле четко сказал, что Россия возвращается в свои историческое границы.

30 сентября в Кремле Путин подписал договор о принятии в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.