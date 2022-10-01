Москва, 1 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Поезда на голубой ветке метро Москвы идут с увеличенными интервалами из-за проверки состава. Об этом 1 октября сообщает столичный департамент транспорта.

Christophe Meneboeuf Метро. Москва

«На центральном участке Филевской линии (4) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава», — отмечается в сообщении.

Позже департамент сообщил, что движение на голубой ветке московского метро вводится в график.