Муйский район, Бурятия, 1 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Прокуратура завершила проверку по факту утечки соляной кислоты на станции Таксимо в Бурятии. Инцидент произошёл 21 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Pixabay.com Железная дорога

В ходе осмотра железнодорожных контейнеров был выявлен факт разгерметизации ёмкостей с опасным грузом, после чего платформу отбуксировали на безопасное расстояние от посёлка. В результате никто не пострадал, течь была устранена.

«Течь соляной кислоты произошла в результате нарушения грузоотправителем Правил перевозки опасных грузов по железным дорогам, в связи с чем 5 пластиковых емкостей (еврокубы) получили повреждения в виде трещин», — рассказали в надзорном ведомстве.

Кроме того, как выяснилось, ёмкости не соответствовали данным документов, согласно которым кислоту перевозили в бочках.

В адрес грузоотправителя внесено представление, по результатам рассмотрения которой руководителя административно-хозяйственной группы привлекли к дисциплинарной ответственности. Против должностного лица также возбуждено административное дело.