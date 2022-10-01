Москва, , 12:19 — REGNUM Видеозапись боевой работы российский реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 1 октября Минобороны России.

РСЗО «Ураган» Mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские РСЗО «Ураган» ведут огонь, поражают объекты и позиции киевских боевиков, а затем меняют собственные позиции.

«РСЗО «Ураган» уничтожают артиллерию и оборонительные сооружения ВСУ, а также пункты управления и военную технику противника», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение получаса киевские нацисты выпустили по территории ДНР 21 снаряд.