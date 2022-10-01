Минобороны показало кадры работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации
Москва, 1 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы российский реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 1 октября Минобороны России.
Mil.ru
РСЗО «Ураган»
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские РСЗО «Ураган» ведут огонь, поражают объекты и позиции киевских боевиков, а затем меняют собственные позиции.
«РСЗО «Ураган» уничтожают артиллерию и оборонительные сооружения ВСУ, а также пункты управления и военную технику противника», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в течение получаса киевские нацисты выпустили по территории ДНР 21 снаряд.