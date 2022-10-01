Красноярск, 1 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Красноярское научно-производственное предприятие «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» начало выпуск станций тропосферной радиосвязи «Гроза» для использования в труднодоступных районах. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Дарья Драй ИА REGNUM Радиосвязь

Тропосферная радиосвязь основана на явлении переизлучения электромагнитных импульсов в нижних слоях атмосферы. Станции тропосферной связи обеспечивают передачу данных на расстоянии свыше 200 км. В Такая связь наиболее востребована в горах и зонах с экстремальными климатическими условиями.

Преимуществом новых станций является скорость передачи данных. Система «Гроза» может передавать данные со скоростью до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи.

Генеральный директор НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев объяснил, что такие станции связи являются экономически более выгодными, чем спутниковые. Инвестиции в оборудование окупаются за несколько лет эксплуатации, так как пользователю не приходится платить за аренду спутникового канала.

Станции «Гроза» уже прошли пилотные испытания в Красноярском крае. В рамках испытаний специалисты НПП «Радиосвязь» подключили к этой системе удалённый фельдшерско-акушерский пункт и несколько других социальных и инфраструктурных объектов.