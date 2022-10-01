Донецк, , 12:15 — REGNUM За полчаса ВСУ выпустили по ДНР 21 снаряд. Об этом 1 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России: новый этап — все новости»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️11:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский, Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; ️11:33 — н.п. Орловка — н.п. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-н); выпущено 5 снарядов калибра 155 мм; ️11:20 — н.п. Дылеевка — н.п. Зайцево; выпущено 8 снарядов калибра 122 мм; ️11:50 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ выпустили 118 боеприпасов по районам семи населенных пунктов ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки ВСУ выпустили по ДНР 118 боеприпасов

Читайте развитие сюжета: ВСУ выпустили по Макеевке и Яковлевке 14 ракет из БМ-21 «Град»